Wright wechselt vom FC Schalke 04 nach Venlo

Gelsenkirchen (dpa) - Haji Wright und der FC Schalke 04 gehen getrennte Wege. Wie der Fußball-Bundesligist am Freitag mitteilte, wechselt das 21 Jahre alte Sturmtalent zum niederländischen Ehrendivisionär VVV Venlo. "Für Haji ist dies ein sinnvoller Schritt, um Spielpraxis zu sammeln und seine Fähigkeiten im Profifußball weiter auszuprägen. Bei der Transfervereinbarung mit VVV Venlo haben wir eine sehr partnerschaftliche Lösung gefunden", kommentierte Sportvorstand Jochen Schneider.

Der ursprünglich vertraglich bis 2020 an den Revierclub gebundene Wright war im Frühjahr 2016 von New York Cosmos in die sogenannte Schalker Knappenschmiede gewechselt. In der Saison 2017/2018 war er als Leihspieler für den Zweitligisten SV Sandhausen im Einsatz. Für den Revierclub absolvierte Wright in der vergangene Spielzeit sieben Bundesliga-Partien und erzielte dabei ein Tor.