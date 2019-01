Wechsel perfekt: Schalke leiht Bruma aus Wolfsburg aus

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Gelsenkirchen (dpa/lnw) - Der FC Schalke 04 ist auf der Suche nach einem Ersatz für Innenverteidiger Naldo fündig geworden. Am letzten Transfertag machte der Fußball-Bundesligist die Verpflichtung von Jeffrey Bruma vom VfL Wolfsburg perfekt. Wie beide Vereine am Donnerstag mitteilten, leiht Schalke den 27 Jahre alten niederländischen Nationalspieler zunächst bis zum Saisonende aus.

Bruma, der beim Revierclub die Rückennummer 27 erhält, könnte bereits im Heimspiel am Samstag (18.30 Uhr/Sky) gegen Borussia Mönchengladbach eingesetzt werden. Bruma ist nach Rabbi Matondo (Manchester City) der zweite Schalker Neuzugang in der Winterpause.

"Insbesondere nach der Verletzung von Benjamin Stambouli war es für uns wichtig, in der Abwehr eine weitere Option zu haben", sagte Schalkes Cheftrainer Domenico Tedesco. "Deshalb freuen wir uns, mit Jeffrey Bruma einen erfahrenen Innenverteidiger dazu bekommen zu haben, der auch die Bundesliga bereits gut kennt."

Auch für Bruma, der bei VfL-Trainer Bruno Labbadia zuletzt keine Rolle mehr spielte, macht der Wechsel Sinn. "Mein Ziel war es, einen Club mit guter Perspektive zu finden, bei dem ich Spielpraxis bekommen kann. Ich möchte nun möglichst schnell Teil des Teams werden und in der Rückrunde helfen, wo ich nur kann", sagte der Verteidiger, der 2016 als Nachfolger für den damals gerade nach Schalke gewechselten Naldo zu den Niedersachsen kam. Der Brasilianer Naldo wiederum schloss sich vor einigen Tagen der AS Monaco an.