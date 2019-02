Trauerfeier für Rudi Assauer findet am Freitag statt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Gelsenkirchen (dpa) - Die Gedenkfeier für den am vergangenen Mittwoch verstorbenen Ex-Manager Rudi Assauer findet am nächsten Freitag statt. Dies gab der Fußball-Bundesligist FC Schalke 04 am Samstag bekannt. Die Trauerfeier beginnt um 11.00 Uhr in der Propsteikirche St. Urbanus in Gelsenkirchen-Buer, anschließend wird dem langjährigen Manager des Clubs bei Pils und Bratwurst in der Veltins-Arena gedacht. Seit Samstag hat der FC Schalke zudem im Haupteingang der Arena ein Kondolenzbuch ausgelegt, in das sich die Fans eintragen können.