Schalke mit großen Sorgen nach Augsburg: Nastasic gesperrt

Gelsenkirchen (dpa/lnw) - Mit großen Personalsorgen reist der FC Schalke 04 zum Bundesligaspiel beim FC Augsburg am Samstag (15.30 Uhr). Außer den verletzten Angreifern Guido Burgstaller, Mark Uth, Breel Embolo und Franco Di Santo fallen auch die Abwehrspieler Matija Nastasic (Gelb-Sperre) und Hamza Mendyl aus. Der Linksverteidiger zog sich im Champions-League-Spiel am Dienstag gegen Lokomotive Moskau (1:0) eine schwere Sprunggelenkverletzung zu.

Stürmer Steven Skrzybski ist nach zweiwöchiger Verletzungsauszeit wieder eine Alternative. "Die Pause hat ihm gut getan. Er hat keine Schmerzen mehr", sagte Trainer Domenico Tedesco am Freitag. Erneut zum Kader gehören die Youngster Benjamin Goller (19) und Ahmed Kutucu (18), die gegen Moskau ihr Profidebüt feierten.

Der Bundesliga-13. (14 Zähler) will in Augsburg (13) punkten, um nicht noch tiefer in die Abstiegszone zu rutschen. "Ich würde lügen, wenn ich sage, dass mich die Situation kalt lässt", sagte Tedesco. "Aber ich bin überzeugt, dass wir da wieder rauskommen."

Zu den vom Aufsichtsrat angedachten Plänen, Sportvorstand Christian Heidel einen Kaderplaner oder externen Berater zur Seite zur stellen, äußerte sich Tedesco zurückhaltend. Heidel hatte dies abgelehnt. "Ich kann nur sagen, dass wir konstruktiv mit Aufsichtsrat und Vorstand zusammenarbeiten", meinte der 33 Jahre alte Trainer.