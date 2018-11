Direkt aus dem dpa-Newskanal

Gelsenkirchen (dpa) - Schalkes Manager Christian Heidel hat vor dem Heimspiel gegen den 1. FC Nürnberg Trainer Domenico Tedesco trotz des schwachen Saisonstarts das Vertrauen ausgesprochen. "Im letzten Jahr gab es - nicht nur bei mir - die Einschätzung: Endlich mal ein Trainer, der richtig zu Schalke passt. Und jetzt sollen wir nach elf Spielen in der Bundesliga zweifeln und plötzlich alles in Frage stellen? Das machen wir ganz sicher nicht", sagte Heidel den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Der FC Schalke 04 hat aus den ersten elf Spielen in der Fußball-Bundesliga erst zehn Punkte geholt.

Heidel glaubt jedoch an die Wende mit Tedesco, der die Schalker in der vergangenen Saison zur Vize-Meisterschaft geführt hatte. "Wir vertrauen alle Tedesco. Und trotzdem gibt es im Sport eben negative Phasen, auch wenn man einen Top-Trainer hat", sagte Heidel.