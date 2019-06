Direkt aus dem dpa-Newskanal

Gelsenkirchen (dpa) - Fußball-Bundesligist FC Schalke 04 bestreitet kurz vor dem Saisonstart ein Testspiel beim Champions-League-Sieger FC Liverpool. Der Revierclub tritt am 6. August um 20.00 Uhr im Stadion an der Anfield Road an. Das teilte der Bundesligist am Donnerstag mit. Der neue Trainer der Königsblauen, David Wagner, trifft dabei auf Liverpools Coach Jürgen Klopp - einen alten Weggefährten aus Mainzer Zeiten.