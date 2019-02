Nationalspieler Sané verneigt sich vor Schalke

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Gelsenkirchen (dpa) - Fußball-Nationalspieler Leroy Sané hat nach dem 3:2-Sieg von Manchester City im Achtelfinale der Champions League beim FC Schalke 04 seinem Ex-Club Respekt gezollt. "Ein schwieriges Spiel mit einem guten Ende für uns. Respekt an die Schalker und ihre Fans", schrieb der 23 Jahre alte Manchester-Stürmer im Kurznachrichtendienst Twitter. "Es war überwältigend, hier her zurückzukommen."

Sané hatte im Champions-League-Spiel am Mittwochabend zunächst nur auf der Bank gesessen. Trainer Pep Guardiola setzte den 23-Jährigen beim Achtelfinal-Hinspiel in der Veltins Arena zunächst nur auf die Bank. Doch mit einem herrlichen Freistoßtor in den Winkel machte Sané nur sieben Minuten nach seiner Einwechslung an alter Wirkungsstätte die Schalke-Niederlage perfekt und wurde so zum Matchwinner für die Engländer.