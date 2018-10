Nach Fährmann-Ausfall: Schalke auch ohne Naldo in Istanbul

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Gelsenkirchen (dpa) - Der FC Schalke 04 muss im Champions-League-Spiel bei Galatasaray Istanbul an diesem Mittwoch auf Abwehrchef Naldo verzichten. Der 36 Jahre alte Fußballprofi hat sich einen Infekt zugezogen und musste am Dienstag ebenso auf die Reise in die Türkei verzichten wie Stammtorhüter Ralf Fährmann. Der 30 Jahre alte Schalke-Kapitän fällt wegen einer Muskelverletzung im Adduktorenbereich aus.