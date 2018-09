Kein Beinbruch: Entwarnung bei Schalkes McKennie

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Gelsenkirchen (dpa) - Entwarnung bei Weston McKennie, Aufatmen bei Schalke 04: Der Mittelfeldspieler des Fußball-Bundesligisten hat sich in der Partie gegen den FC Bayern am Samstag (0:2) nicht den befürchteten Bruch des Schien- und Wadenbeins zugezogen. Nach Vereinsangaben erlitt der 20-Jährige eine schwere Muskelprellung mit Einblutung am linken Unterschenkel und keine knöcherne Verletzung. Trotzdem muss McKennie zunächst auf unbestimmte Zeit pausieren.

Am Samstag hatte der US-Amerikaner die Arena auf Krücken verlassen. "Wir hoffen, dass es kein Bruch ist. Aber wir können es nicht ausschließen", hatte Manager Christian Heidel gesagt.