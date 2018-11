Hannovers Talfahrt: Wolfsburg-Spiel als Knackpunkt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Gelsenkirchen (dpa/lni) - Für Torhüter Philipp Tschauner war es ein verpatzter 33. Geburtstag, für Hannover 96 ein weiterer Rückschlag im Kampf gegen den Abstieg. "Wir sollten zusehen, dass wir unser Heimspiel gegen Wolfsburg gewinnen", sagte 96-Sportvorstand Horst Heldt nach dem 1:3 beim FC Schalke 04 am Samstag. Das Duell mit dem Niedersachsen-Rivalen am Freitag wird nun entscheidend sein für die weitere Stimmungslage bei den Roten. Gelingt der zweite Saisonsieg, kann Hannover erst einmal wieder ein bisschen durchschnaufen. Gibt es gegen den VfL nach der Pleite im DFB-Pokal eine weitere Niederlage, wird es richtig ungemütlich in der Landeshauptstadt.

Das weiß auch Trainer André Breitenreiter, der den schlechtesten Saisonstart seit 30 Jahren mitzuverantworten hat. Nach der verkorksten Rückkehr an die alte Wirkungsstätte war der 96-Coach bedient. "Wir machen momentan zu viele leichte Fehler, die mit Gegentoren bestraft werden. Es ist schade, dass wir uns heute nicht in Form von Punkten belohnt haben."

Sechs Zähler aus zehn Spielen sind einfach viel zu wenig, auch wenn Breitenreiter vor der Saison angesichts der Abgänge von wichtigen Spielern wie Salif Sané, Martin Harnik oder Felix Klaus immer davor gewarnt hatte, dass seine Mannschaft vor einer schweren Saison stehen würde. Doch das bisherige Abschneiden und vor allem die gezeigten Leistungen sind dann doch enttäuschend, auch wenn Heldt den Trainer noch nicht infrage stellt. "André macht gute Arbeit. Und ich habe auf Schalke vieles gesehen, was Abstiegskampf ausmacht. Ich denke, dass die Mannschaft ihn angenommen hat."

In der Tat stemmten sich die Gäste auf Schalke gegen die nächste Niederlage, in der 70. Minute machte der eingewechselte Hendrik Weydandt die Schalker Führung durch einen von Nabil Bentaleb verwandeltem Elfmeter (57.) wett. Doch dann kassierte Hannover nur wenige Sekunden später das 1:2 durch Breel Embolo und brachte sich damit selbst um den Lohn der Arbeit. "Das darf uns nicht passieren", sagte Breitenreiter. "So ein Murmeltor", schimpfte Tschauner, der an seinem Ehrentag den verletzten Michael Esser ersetzte. Viel Grund zur Freude hatte er aber nicht.

Der 96-Coach hatte seine Mannschaft auch verletzungsbedingt gleich auf mehreren Positionen verändert. Doch am Ende reichte es wieder nicht für die Niedersachsen, Mark Uth machte fünf Minuten vor dem Ende alles klar für die ebenfalls nicht überzeugenden Schalker.

Jetzt also Wolfsburg. Der Druck auf Hannover könnte nicht viel größer sein. Doch Kapitän Waldemar Anton versuchte weiter, Zuversicht zu verbreiten. "Wir können mit Druck sehr gut umgehen und wollen am kommenden Freitag gegen Wolfsburg wieder die bestmögliche Leistung auf den Platz bringen", sagte der Defensivspieler. Ob das für einen Dreier reicht? Wenn nicht, stehen 96 wieder einmal schwere Tage bevor, zumal parallel zur sportlichen Krise weiter ein Machtkampf rund um Club-Boss Martin Kind tobt.