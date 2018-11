Galatasaray ohne Derdiyok im Cl-Duell auf Schalke

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Gelsenkirchen (dpa) - Galatasaray Istanbul muss im Champions-League-Spiel beim FC Schalke 04 auf Stürmer Eren Derdiyok verzichten. Der 30 Jahre alte ehemalige Bundesliga-Profi von Hoffenheim und Leverkusen zog sich am Freitag beim Aufwärmen vor dem Lokalderby des Meisters gegen Fenerbahce Istanbul (2:2) eine Oberschenkel-Verletzung zu und steht auch am Dienstag (21.00 Uhr/Sky) nicht zur Verfügung. "Er ist erst gar nicht mitgefahren", sagte Galatasaray-Trainer Fatih Terim am Montag in Gelsenkirchen. Insgesamt fallen laut Terim sieben bis acht Spieler für die Partie aus.