Einsatz von 96-Stürmer Füllkrug auf Schalke noch ungewiss

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hannover (dpa) - Hannover 96 bangt vor dem Auswärtsspiel beim FC Schalke 04 um den Einsatz von Niclas Füllkrug. "Wir müssen bei ihm erst noch das Abschlusstraining abwarten", sagte Hannovers Trainer André Breitenreiter am Freitag. Füllkrug klagt über Knieprobleme und fehlte deswegen am Dienstag beim Pokal-Aus gegen den VfL Wolfsburg. Auch bei Pirmin Schwegler (Fußverletzung) und Takuma Asano (Zerrung) konnte Breitenreiter mit Blick auf die Partie am Samstag (15.30 Uhr/Sky) noch keine definitiven Aussagen treffen. Nach den beiden Niederlagen gegen Augsburg in der Liga und Wolfsburg im Pokal ist der Druck auf das 96-Team wieder gestiegen.