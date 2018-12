BVB und Schalke mit B-Elf ins Gruppenfinale

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Gelsenkirchen/Monaco (dpa) - Bundesliga-Tabellenführer Borussia Dortmund und der FC Schalke 04 treten am letzten Gruppenspieltag in der Fußball-Champions-League mit stark veränderten Aufstellungen an. Die Trainer Lucien Favre und Domenico Tedesco wollen am Dienstag bei AS Monaco und gegen Lokomotive Moskau jeweils eine B-Elf auflaufen lassen. Der BVB tritt in Monaco um 21.00 Uhr (DAZN) an, Anpfiff beim Spiel der Schalker gegen Moskau ist um 18.55 Uhr (Sky). Beide Bundesligisten stehen bereits als Achtelfinalisten fest. Favre verzichtet im Fürstentum unter anderem auf seinen am Oberschenkel verletzten Kapitän Marco Reus. Tedesco fehlen die Angreifer Guido Burgstaller, Breel Embolo, Mark Uth und Franco Di Santo.