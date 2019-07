VfB-Neuzugang Klement weiter nicht im Mannschaftstraining

Direkt aus dem dpa-Newskanal

St. Gallen (dpa/lsw) - Neuzugang Philipp Klement kann weiter nicht mit der Mannschaft des VfB Stuttgart trainieren. Auch am Dienstag arbeitete der 26 Jahre alte Mittelfeldspieler im Trainingslager in St. Gallen individuell mit dem Ball. Aufgrund von muskulären Problemen muss Klement bereits seit Ende Juni auf die Einheiten mit der Mannschaft verzichten. Die am Knöchel verletzten Roberto Massimo und Borna Sosa absolvierten ebenfalls auf dem Nebenplatz eine individuelle Einheit mit Athletiktrainer Matthias Schiffers. Der schwäbische Fußball-Zweitligist bereitet sich noch bis Samstag in der Schweiz auf die neue Saison vor.