Belek (dpa/lby) - Das Testspiel der SpVgg Greuther Fürth gegen den türkischen Fußball-Traditionsclub Besiktas Istanbul ist am Samstag wenige Stunden vor dem geplanten Anpfiff abgesagt worden. Wie der Zweitligist bekanntgab, sei eine Partie wegen starken Regens und einer Unbespielbarkeit des Platzes in Belek nicht möglich. Das Team von Trainer Damir Buric bereitet sich im Trainingslager in der Türkei noch bis Dienstag auf die Rest-Rückrunde der 2. Liga vor.