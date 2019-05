Platzsturm der Fans nach Kölner Bundesliga-Rückkehr in Fürth

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Fürth (dpa) - Nach der perfekt gemachten Bundesliga-Rückkehr des 1. FC Köln sind die Fußball-Fans der Rheinländer auf den Rasen in der Fürther Arena gelaufen. Die Anhänger des "Effzeh" feierten kurz nach Abpfiff am Montagabend augenscheinlich friedlich mit den Profis um Torjäger Jhon Cordoba. Ordnungskräfte bildeten eine Absperrung zwischen den Fans und den Spielern. "Bitte lasst das Tor und den Rasen in Ruhe", wurde über die Lautsprecher im Stadion durchgesagt. "Bitte verlasst den Rasen." Die Rheinländer hatten durch ein 4:0 (3:0) bei der SpVgg Greuther Fürth vorzeitig ihren sechsten Aufstieg in die Bundesliga perfekt gemacht. Cordoba traf dreimal.