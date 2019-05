Leitl: Kölns Trainerwechsel macht Vorbereitung schwieriger

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Fürth (dpa/lby) - Die SpVgg Greuther Fürth betrachtet die Entlassung von Coach Markus Anfang beim 1. FC Köln als zusätzliche Hürde für das Spiel am Montagabend (20.30 Uhr) in der 2. Fußball-Bundesliga. "Der Trainerwechsel macht die Vorbereitung schon etwas schwieriger. Trotzdem bin ich überzeugt, dass wir gut vorbereitet in die Partie gehen", sagte Trainer Stefan Leitl am Freitag. "Wichtig ist, dass wir uns auf unsere Stärken konzentrieren und den Fokus auf unser Spiel legen."

Die Fürther haben seit drei Partien nicht mehr gewonnen, aber vor dem 32. Spieltag immer noch acht Punkte Vorsprung auf Relegationsplatz 16. Spielt die Konkurrenz für die Franken, können sie noch vor ihrer eigenen Partie gegen Köln den Klassenverbleib feiern. Als "sehr große Herausforderung" bezeichnete Leitl das Spiel gegen den Tabellenführer. "Da freuen wir uns natürlich drauf."

Die Kölner hatten sich vor einer Woche nach vier Spielen ohne Sieg von Trainer Anfang getrennt. Der bisherige U-21-Coach André Pawlak hat das Team übernommen.