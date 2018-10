Japaner Ideguchi von Greuther Fürth erleidet Kreuzbandriss

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Fürth (dpa) - Der japanische Fußballprofi Yosuke Ideguchi wird der SpVgg Greuther Fürth wegen einer schweren Knieverletzung monatelang fehlen. Wie der Zweitligist am Dienstag mitteilte, erlitt der von Leeds United ausgeliehene Mittelfeldspieler am vergangenen Sonntag in der Partie in Dresden (1:0) einen Riss des hinteren Kreuzbandes im rechten Knie. Eine Prognose zur Ausfallzeit gaben die Franken nicht ab, Kreuzbandrisse ziehen meist halbjährige Zwangspausen nach sich. Der 22-Jährige war im Sommer nach Fürth gekommen, hatte in der Saison bislang vier Zweitliga-Spiele bestritten und ein Tor geschossen.