HSV verpasst mit 0:0 Wiedergutmachung für Heim-Debakel

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Fürth (dpa) - Der Hamburger SV hat nach der 0:5-Heimblamage gegen Regensburg die erhoffte Wiedergutmachung und eine erfolgreiche Generalprobe für das Stadtderby gegen den FC St. Pauli verpasst. Die Hanseaten kamen am Donnerstag in der 2. Fußball-Bundesliga bei der SpVgg Greuther Fürth nicht über ein 0:0 hinaus. Damit rangiert das Team von Trainer Christian Titz auf dem dritten Tabellenplatz, einen Zähler vor den Franken. Vor 14 965 Zuschauern erspielten sich die Gäste kaum zwingende Torchancen, Fürth war sogar noch harmloser. Am Sonntag kommt es zu dem brisanten Derby gegen St. Pauli, die Fürther von Coach Damir Buric sind auswärts bei Dynamo Dresden gefordert.