Fürth: BVB startet ohne Witsel, Favre bringt drei Neuzugänge

Fürth (dpa) - Borussia Dortmunds Neuzugang Axel Witsel sitzt beim DFB-Pokalspiel am Abend (20.45 Uhr) beim Fußball-Zweitligisten SpVgg Greuther Fürth zunächst auf der Ersatzbank. Trainer Lucien Favre verzichtet zunächst auf den vom BVB spät in der Saisonvorbereitung verpflichteten belgischen Nationalspieler, der für 20 Millionen Euro vom chinesischen Club Tianjin Quanjian gekommen war. In der Startelf der Borussia stehen die Neuzugänge Abdou Diallo, Thomas Delaney und Marius Wolf. Für den 60 Jahre alten Favre ist die Erstrundenpartie im ausverkauften Fürther Ronhof das erste Pflichtspiel als BVB-Trainer.