SC Freiburg reist mit 31 Spielern ins Trainingslager

Freiburg (dpa) - Nach einer morgendlichen Trainingseinheit im eigenen Stadion ist der SC Freiburg am Donnerstag mit 31 Spielern im zehntägigen Trainingslager in Schruns (Österreich) angekommen. Dort bereitet sich der Fußball-Bundesligist bereits zum 13. Mal in Folge auf die Saison vor. Neben vier Spielern aus der U23 sind auch einige Profis dabei, die noch abgegeben werden sollen, weil der Kader "noch zu groß ist", wie Trainer Christian Streich sagte. Die U21-Nationalspieler Luca Waldschmidt, Robin Koch und Philipp Lienhart sind nach ihrem EM-Sonderurlaub in Freiburg wieder ins Training eingestiegen und ebenfalls mit nach Schruns gereist.

Im Breisgau blieben Neuzugang Luca Itter (knöcherne Verletzung im Sprunggelenk), Verteidiger Manuel Gulde (muskuläre Verletzung) und der ebenfalls angeschlagene Florian Kath.

In Österreich sind zwei Testspiele vorgesehen. An diesem Freitag (15.00 Uhr) spielt der Sport-Club viermal 30 Minuten gegen den Zweitligisten VfB Stuttgart, eine Woche später zweimal 90 Minuten gegen den türkischen Erstligisten Kayserispor.