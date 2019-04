SC Freiburg will Sieg in Mainz: "Mal ein anderes Gefühl"

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Freiburg (dpa/lsw) - Der SC Freiburg will im Spiel beim FSV Mainz 05 eine lange Negativserie beenden und den ersten Sieg bei den Rheinhessen holen. Denn noch nie haben die Breisgauer in der Fußball-Bundesliga beim FSV gewonnen, in neun Partien verloren sie sechsmal und spielten dreimal unentschieden. "Wir müssen es schaffen, dass wir in Mainz mal ein anderes Gefühl haben und mit einem Erfolgserlebnis nach Hause fahren", sagte SC-Trainer Christian Streich einen Tag vor der Partie am Freitag (20.30 Uhr/Eurosport Player).

"Ich kann mir vorstellen, dass es denen recht ist, dass gerade wir jetzt kommen", meinte Streich. "Die scharren mit den Hufen, das würden wir auch." Denn den Gastgebern gelang in den zurückliegenden acht Ligaspielen nur ein Sieg, sie stehen mit zwei Punkten Rückstand auf dem 13. Tabellenplatz direkt hinter Freiburg.

Streich muss weiterhin auf Torjäger Nils Petersen (Muskelfaserriss im Oberschenkel) sowie die beiden Innenverteidiger Philipp Lienhart (nach Gehirnerschütterung) und Manuel Gulde (Rückenprobleme) verzichten. Daher wird der Sport-Club möglicherweise die gleiche Startelf aufbieten wie zuletzt beim 1:1 gegen Meister Bayern München.

Das Hinspiel gegen Mainz haben die Freiburger in der Vorrunde mit 1:3 verloren, für Streich spielt das aber keine Rolle mehr. "Wir haben uns entwickelt seitdem, jetzt sind wir auf Augenhöhe", sagte er.