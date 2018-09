SC Freiburg will ersten Bundesliga-Saisonsieg holen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Freiburg (dpa/lsw) - Der SC Freiburg will heute (15.30 Uhr/Sky) beim VfL Wolfsburg den ersten Sieg in der noch jungen Saison der Fußball-Bundesliga holen. Die Statistik spricht aber nicht für die Mannschaft von Trainer Christian Streich, der mit dem Sport-Club fünf der sechs vergangenen Liga-Partien gegen Wolfsburg verloren hat. Möglicherweise rückt Neuzugang Luca Waldschmidt nach seinem späten Treffer zuletzt gegen den VfB Stuttgart (3:3) in die Freiburger Startelf. Angreifer Florian Niederlechner könnte nach zuletzt durchwachsenen Leistungen diesmal auf der Bank sitzen.