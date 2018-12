SC Freiburg in Düsseldorf ohne Kleindienst

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Freiburg (dpa/lsw) - Fußball-Bundesligist SC Freiburg muss im Auswärtsspiel bei Fortuna Düsseldorf am Samstag (15.30 Uhr/Sky) auf Offensivspieler Tim Kleindienst verzichten. Der 23-Jährige fällt wegen Knieproblemen aus, wie Trainer Christian Streich am Donnerstag sagte. Mittelfeldspieler Roland Sallai fehlt weiter wegen einer Adduktorenzerrung. Streich möchte an seiner Startelf vom jüngsten 3:0-Sieg gegen RB Leipzig aber ohnehin "nicht wahnsinnig viel ändern". Der 53-Jährige warnte davor, den Tabellenletzten Düsseldorf zu unterschätzen. Die Fortuna sei "absolut auf Augenhöhe, nicht nur gegen uns", meinte er.