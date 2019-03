Petersen fehlt dem SC auch in den nächsten zwei Liga-Spielen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Freiburg (dpa) - Stürmer Nils Petersen wird dem SC Freiburg mindestens noch in den nächsten beiden Bundesliga-Spielen fehlen. Der zweifache Fußball-Nationalspieler habe einen Muskelfaserriss im Oberschenkel, sagte SC-Trainer Christian Streich am Samstag nach dem 1:1 gegen den FC Bayern München. "Er wird gegen Mainz nicht spielen und das danach auch nicht", sagte der 53-Jährige. Petersen hatte sich die Verletzung in der vergangenen Woche beim Training zugezogen. Der SCF tritt am Freitag (20.30 Uhr) beim FSV Mainz 05 an, acht Tage danach spielen die Breisgauer bei Werder Bremen.