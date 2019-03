Direkt aus dem dpa-Newskanal

Freiburg (dpa) - Fußball-Bundesligist Hertha BSC muss vorerst auf Rechtsverteidiger Valentino Lazaro verzichten. Der Österreicher fällt wegen Knieproblemen damit kurzfristig auch für die Auswärtspartie an diesem Samstag beim SC Freiburg aus. Der Stammspieler habe die Probleme erstmals im Training am Freitag bekommen, teilten die Berliner am Samstag mit. Wie lange Lazaro aussetzen muss, ist noch unklar.