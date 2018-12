Freiburg will in Düsseldorf punkte: Tor-Rekord für Petersen?

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Düsseldorf (dpa/lsw) - Der SC Freiburg will seinen jüngsten Aufwärtstrend in der Fußball-Bundesliga heute (15.30 Uhr/Sky) beim Tabellenletzten Fortuna Düsseldorf fortsetzen. Sollte Stürmer Nils Petersen auch bei der Fortuna ein Treffer gelingen, wäre er mit dann 38 Toren bester Bundesliga-Torschütze in der Freiburger Club-Geschichte. Mit einem Sieg würde die Mannschaft von Trainer Christian Streich den Anschluss ans obere Mittelfeld der Tabelle herstellen. Allerdings haben die Düsseldorfer nur eines der letzten sechs Erstliga-Duelle mit den Breisgauern verloren.