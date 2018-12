Freiburg will im Heimstadion gegen Leipzig überraschen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Freiburg (dpa/lsw) - Der SC Freiburg setzt heute (15.30 Uhr/Sky) gegen RB Leipzig auf seine Heimstärke. Ein Sieg des badischen Fußball-Bundesligisten gegen den Tabellendritten aus Sachsen wäre aber eine Überraschung. Eine Serie wird in der Partie des 14. Spieltags in jedem Fall enden: Die Freiburger von Trainer Christian Streich sind seit vier Spielen ohne Sieg. Leipzig hat auswärts zuletzt drei Pflichtspiele verloren. Die Gäste können dabei auf die Torgefahr von Nationalstürmer Timo Werner vertrauen, der gegen Freiburg besonders gern trifft. Mit neun Toren in acht Partien ist der Angreifer gegen keinen Gegner so erfolgreich wie gegen Freiburg.