Freiburg in Hoffenheim ohne angeschlagenen Trainer Streich

Hoffenheim (dpa) - Fußball-Bundesligist SC Freiburg muss im Auswärtsspiel bei 1899 Hoffenheim am Samstagnachmittag weiter auf seinen gesundheitlich angeschlagenen Trainer Christian Streich verzichten. Der 53-Jährige konnte nach seinem leichten Bandscheibenvorfall, der ihn bereits die Teilnahme am Liga-Auftaktspiel gegen Eintracht Frankfurt gekostet hatte, auch am zweiten Spieltag nicht auf der Bank sitzen. Das geht aus der offiziellen Aufstellung hervor. Co-Trainer Lars Voßler übernimmt im Duell mit dem Champions-League-Teilnehmer erneut Streichs Aufgaben.