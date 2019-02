Freiburg hofft gegen Wolfsburg auf ersten Rückrundensieg

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Freiburg (dpa/lsw) - Fußball-Bundesligist SC Freiburg strebt gegen den VfL Wolfsburg heute den ersten Rückrunden-Sieg an. In der Hinrunde hatte sich die Mannschaft von Trainer Christian Streich auswärts mit 3:1 behauptet, nachdem sie ebenfalls in den drei Partien zuvor nicht gewonnen hatte. Die Breisgauer müssen allerdings auf Innenverteidiger Manuel Gulde verzichten. Der Stammspieler zog sich einen Muskelfaserriss zu. Der Einsatz von Linksverteidiger Christian Günter sollte sich kurzfristig entscheiden. Kapitän Mike Frantz ist wieder eine Alternative.