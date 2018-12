Direkt aus dem dpa-Newskanal

Freiburg (dpa) - Hannover 96 muss im Auswärtsspiel beim SC Freiburg am Mittwochabend (20.30 Uhr/Sky) auf seinen Stürmer Niclas Füllkrug verzichten. Der 25-Jährige habe Flüssigkeit im Knie, teilte der Tabellenletzte der Fußball-Bundesliga eine Stunde vor Spielbeginn mit. Die Beschwerden seien am Dienstag nach dem Abendessen aufgetreten. Für Füllkrug rückt Bobby Wood in die Startelf der Mannschaft von Trainer André Breitenreiter.