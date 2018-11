Essens Frauen-Trainer Kraus wechselt 2019 zum SC Freiburg

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Freiburg (dpa/lsw) - Trainer Daniel Kraus verlässt den Frauenfußball-Bundesligisten SGS Essen nach der laufenden Saison und wechselt zum Ligakonkurrenten SC Freiburg. Im Breisgau wird der 34-Jährige Nachfolger von Jens Scheuer, der den SC seit 2005 trainiert und eine neue Herausforderung sucht. Das teilten die Freiburger am Freitag mit. Der frühere Zweitligaprofi Kraus kam 2016 vom USV Jena nach Essen und trat dort die Nachfolge von Markus Högner an. Wer die Essenerinnen von der kommenden Saison an trainieren wird, steht noch nicht fest.