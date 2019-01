Einsatz von Freiburgs Günter entscheidet sich kurzfristig

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Freiburg (dpa/lsw) - Vor dem Rückrundenstart bei Eintracht Frankfurt bangt Fußball-Bundesligist SC Freiburg weiter um den Einsatz von Christian Günter. Der Linksverteidiger war Ende vergangener Woche wegen muskulärer Probleme vorzeitig aus dem Trainingslager in Spanien abgereist. Es werde sich erst kurz vor dem Auswärtsspiel am Samstag (15.30 Uhr/Sky) entscheiden, ob er auflaufen kann, sagte Trainer Christian Streich am Donnerstag. "Stand jetzt wird er mit nach Frankfurt fahren."

Sollte der 25-Jährige nicht spielen können, wäre Kapitän Mike Frantz wahrscheinlich die erste Wahl als Ersatz für die linke Abwehrseite. "Wir müssen auf verschiedenen Positionen individuell einen sehr guten Tag haben, dann ist alles möglich", sagte Streich. Die Offensive der Eintracht sei "außergewöhnlich".