DFB terminiert Pokal-Halbfinalpartien in Hamburg und Bremen

Frankfurt/Main (dpa/lno) - Der Deutsche Fußball-Bund hat die genauen Termine der beiden Halbfinalpartien im DFB-Pokal bekanntgegeben. Danach tritt Zweitligist Hamburger SV am 23. April gegen den Bundesligisten RB Leipzig an, teilte der DFB am Dienstag mit. Die Leipziger stehen zum ersten Mal im Halbfinale des Pokals. Nur einen Tag später kommt es zum Bundesligaduell Werder Bremen gegen Rekordpokalsieger Bayern München. Anpfiff der Begegnungen ist jeweils um 20.45 Uhr (ARD/Sky). Das Pokal-Endspiel findet am 25. Mai im Berliner Olympiastadion statt.