Werben um besseres Miteinander: Hütter lobt Niko Kovac

Frankfurt/Main (dpa) - Eintracht Frankfurts Trainer Adi Hütter hat seinen Vorgänger Niko Kovac in dessen Werben für ein besseres Miteinander gestützt. "Die Menschlichkeit ist mir unglaublich wichtig. Ich finde, dass sich Niko sehr gut geschlagen hat", sagte der Österreicher am Freitag in Frankfurt über seinen Trainerkollegen, auf den er am Samstag (15.30 Uhr/Sky) im direkten Duell mit dem FC Bayern trifft. Ex-Eintracht-Coach Kovac hatte sein erstes Jahr beim Rekordmeister aus München am Donnerstag als "sehr lehrreich" bezeichnet und gesagt, er merke, "wie schwierig es ist, Mensch zu bleiben".

Kovac hatte damit auch auf die harsche Kritik reagiert, die er über die komplette Spielzeit beim FC Bayern hinnehmen musste. "Niko hat das gut gemacht", betonte Hütter. Hütter, der in der Main-Metropole in die Fußstapfen des Pokalsiegers Kovac trat, lobte seinen Vorgänger für dessen erstes Jahr in München: "Ich kann ihm nur gratulieren." Zu Spekulationen über eine mögliche Ablösung des Trainers nach dessen erster Saison wollte sich Hütter nicht äußern.