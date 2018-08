Vize-Weltmeister Rebic trainiert in Frankfurt individuell

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Vize-Weltmeister Ante Rebic fehlt dem deutschen Fußball-Pokalsieger Eintracht Frankfurt weiterhin im Training. Der Kroate absolvierte auch die Einheit am Dienstag nicht mit dem Team, sondern arbeitete individuell. Wegen Adduktoren- und Sprunggelenksproblemen war der 24 Jahre alte Kroate im DFB-Pokal in Ulm (1:2) sowie zum Bundesliga-Start beim SC Freiburg (2:0) zuletzt nicht zum Einsatz gekommen. In der Einheit am Mittag war Rebic nicht unter den 21 Feldspielern. Ob er für das Spiel gegen Werder Bremen am Samstag (15.30 Uhr/Sky) fit wird, ist offen.