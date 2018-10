Union will große Pokal-Überraschung bei Borussia Dortmund

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) – Fußball-Zweitligist 1. FC Union Berlin hofft im DFB-Pokal auf die Sensation. Die Köpenicker treten in der Zweitrunden-Partie heute bei Bundesliga-Tabellenführer Borussia Dortmund an und sind großer Außenseiter. Bereits vor zwei Jahren gab es dieses Duell in der 2. Runde - damals hielt Union stark mit und schied erst durch ein 0:3 im Elfmeterschießen aus. Nun kommt es in Dortmund auch zum Duell der Schweizer Trainer Urs Fischer für Union und Lucien Favre aufseiten des BVB.