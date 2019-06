U21 startet in Vorbereitung auf Titelverteidigung

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Natz-Schabs (dpa) - U21-Nationalspieler Marco Richter sieht gute Aussichten für die Titelverteidigung der deutschen Nachwuchsauswahl bei der Fußball-Europameisterschaft. "Ich traue der Mannschaft sehr viel zu, wir haben einen richtig starken Kader mit Spielern, die auch schon viel Bundesliga-Erfahrung haben. Wenn alle über das ganze Turnier fokussiert auftreten, traue ich der Mannschaft sogar den Titel zu", sagte der Profi vom FC Augsburg auf der Internetseite des Vereins.

Mit 25 Spielern startet die deutsche U21-Nationalmannschaft am Sonntag in ihr EM-Trainingslager in Südtirol. Jonathan Tah und Lukas Klostermann fehlen zum Start der Turnier-Vorbereitung der Mannschaft von Trainer Stefan Kuntz noch, weil sie zunächst bei der A-Nationalmannschaft im Einsatz sind. Bis zum 11. Juni bereitet sich der deutsche Nachwuchs in Natz-Schabs auf das Turnier vor. Am Mittwoch muss Kuntz seinen finalen 23-köpfigen Kader benennen.

"Ich habe keine Strategie, ich will kämpfen bis zum Umfallen und Gas geben. Es ist ein Traum, dabei zu sein, deshalb werde ich auf jeden Fall Vollgas geben und zeigen, was ich kann", sagte Richter. "Ich würde mich aber einfach riesig freuen, für Deutschland ein solches Turnier spielen zu dürfen."

Die EM-Endrunde findet vom 16. bis 30. Juni in Italien und San Marino statt. "Für die EM haben wir ambitionierte Ziele und wollen so weit wie möglich kommen", hatte Kuntz erklärt, der als Ziel das Halbfinale und damit die Qualifikation für die Olympischen Spiele 2020 ausgab. Die DFB-Auswahl startet am 17. Juni in Udine gegen Dänemark. Weitere Vorrunden-Gegner sind Serbien und Österreich. Die drei Gruppensieger sowie der beste Zweite ziehen ins EM-Halbfinale ein.