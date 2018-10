Torwart Körber für U21 nachnominiert

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Frankfurt/Main (dpa) - Der von Hertha BSC derzeit an den VfL Osnabrück verliehene Torhüter Nils Körber reist seit mehr als einem Jahr wieder zur deutschen U21-Nationalmannschaft. Der 21-Jährige wurde für den verletzten Mainzer Torhüter Florian Müller nachnominiert, wie der Deutsche Fußball-Bund am Montag mitteilte.

Körber steht damit für die beiden abschließenden EM-Qualifikationsspiele gegen Norwegen am 12. Oktober in Ingolstadt und Irland vier Tage später im Kader von Trainer Stefan Kuntz. Er stammt aus der Hertha-Jugend und war in der Vorsaison bereits an Preußen Münster ausgeliehen. Arne Maier und Maximilian Mittelstädt vertreten den Berliner Bundesligisten im aktuellen U21-Aufgebot.