Satzungsänderung bei Hannover: DFB-Ethik-Kommission berät

Frankfurt/Main (dpa) - Die Satzungsänderung bei Fußball-Bundesligist Hannover 96 beschäftigt nun auch die Ethik-Kommission des Deutschen Fußball-Bundes (DFB). Das Gremium unter dem Vorsitz des früheren Bundesaußenministers Klaus Kinkel will den Vorgang bei seiner Sitzung am 30. November erörtern und die Zuständigkeit klären, wie ein Sprecher am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur erklärte. Zuvor hatten die "Bild-Zeitung" und der Sportbuzzer darüber berichtet. Die Sitzung am Ende dieses Monats wurde nicht extra dafür einberufen, stattdessen wurde die Satzung der Niedersachsen nur als zusätzlicher Punkt auf die Tagesordnung gesetzt.

96 hatte im September Neuregelungen bei der Hannover 96 GmbH & Co. KGaA vorgenommen und auch im Handelsregister eintragen lassen. Diese schränken nach Auffassung von Kritikern die Rechte der Hannover 96 Management GmbH, die zu hundert Prozent dem eingetragenen Verein gehört, stark ein. Kritiker sehen die Bundesliga-Lizenz in Gefahr, was Hannover Präsident Martin Kind als "Blödsinn" bezeichnet. Dennoch prüft die Deutsche Fußball Liga den Fall.