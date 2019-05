Popp fordert Veränderungen bei Terminen im Frauenfußball

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Grassau (dpa) - Nationalmannschafts-Spielführerin Alexandra Popp wünscht sich wie in der Fußball-Bundesliga der Männer auch bei den Frauen feste Spielansetzungen. "Mit festen Terminen wäre viel mehr möglich, gerade im Zuschauerbereich", sagte Popp in einem Interview der "Süddeutschen Zeitung" (Mittwoch). Die 28-Jährige vom VfL Wolfsburg, die das Nationalteam bei der am 7. Juni beginnenden WM in Frankreich anführt, spielt bei ihrem Verein oft vor weniger als 2000 Fans.

"Die Fans kommen ja nicht alle aus einer Region. Und wenn sich dann wenige Tage vor einer Partie, zum Beispiel wegen schlechten Witterungsverhältnissen, der Tag und die Zeit ändern und man schon sein Zugticket gekauft hat - dann steht man einfach blöd da und denkt: Danke für nichts! Da muss sich in der Infrastruktur noch etwas tun."

Auch bei der Terminierung von Länderspielen sei noch Luft nach oben. "Da spielen wir zwar meist gegen 16 Uhr. Aber dann oft unter der Woche, und nachmittags arbeiten die meisten Leute", sagte Popp. "Dann ist es auch egal, in welcher Stadt wir spielen. Wenn nur 5000 Zuschauer ins Stadion kommen, muss sich keiner wundern."