Niko Kovac: Drücke von der Couch die Daumen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

München/Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Trainer Niko Kovac vom FC Bayern München hofft auf einen großen Europapokal-Abend seiner ehemaligen Mannschaft Eintracht Frankfurt. "Ich werde mir das Spiel natürlich gerne anschauen und wäre gerne auch in Frankfurt gewesen, aber unsere Aufgaben sind hier. Ich werde die Daumen von der Couch aus drücken", sagte Kovac am Donnerstag in München. Kovac hatte die Hessen zum Abschied als Trainer zum DFB-Pokalerfolg und in die Europa League geführt.

Die Frankfurter stehen nach dem 2:4 im Viertelfinal-Hinspiel gegen Benfica Lissabon am Donnerstag (21.00 Uhr/RTL und DAZN) vor einer großer Herausforderung. "Die Chancen sind da. Ich würde es mir wünschen", sagte Kovac. Ein Weiterkommen sei schön für Mannschaft, Fans, Club und den deutschen Fußball, sagte der Bayern-Coach. Die Eintracht mache Spaß und sei international "richtig gut dabei".