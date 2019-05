Nächster Rückschlag für Frankfurt: 0:2 im Derby gegen Mainz

12. Mai 2019 20:09 Fußball - Frankfurt am Main

Frankfurt/Main (dpa) - Eintracht Frankfurt hat im Kampf um die Champions-League-Plätze in der Fußball-Bundesliga einen weiteren Rückschlag erlitten. Drei Tage nach dem unglücklichen Aus im Europa-League-Halbfinale beim FC Chelsea verloren die Hessen am Sonntag das Rhein-Main-Derby gegen den FSV Mainz 05 mit 0:2 (0:0). Nach dem fünften Punktspiel ohne Sieg rutschte das Team von Trainer Adi Hütter aus den Champions-League-Plätzen und ist vor dem letzten Spieltag nur noch Tabellensechster. Mit einem Doppelschlag in der 52. und 57. Minute machte Anthony Ujah vor 51 500 Zuschauern den Erfolg der längst geretteten Mainzer perfekt.