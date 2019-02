Mario Basler setzt in der Europa League auf Frankfurt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Der frühere Fußball-Nationalspieler Mario Basler ist sich sicher, dass Eintracht Frankfurt in der Europa League das Achtelfinale erreichen wird. "Ich bin überzeugt, dass sie das Spiel gewinnen. Die Mannschaft spielt eine tolle Saison, sie hat bis jetzt eine tolle Europa League gespielt. Sie wären blöd, wenn sie das verschenken", sagte Basler in der hr-Sendung "Heimspiel!" vor dem Rückspiel am Donnerstag (18.55 Uhr) gegen Schachtar Donezk. Auch für den heiß umworbenen Luka Jovic hat Basler einen Rat: "Was nützt es mir, wenn ich das Barcelona-Trikot trage, aber auf der Bank sitze?"