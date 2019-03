Mainz-Keeper Müller vor Debüt in U21-Auswahl

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Frankfurt/Main (dpa/lrs) - Nach seinen starken Leistungen in der Fußball-Bundesliga für den FSV Mainz 05 steht Torhüter Florian Müller vor dem Debüt in der deutschen U21-Auswahl. Der 21-Jährige gehört dem 24-köpfigen Kader für die Testspiele gegen Frankreich am 21. März in Essen und fünf Tage später gegen England in Bournemouth an. Die Spiele sind für die Mannschaft von DFB-Trainer Stefan Kuntz die Generalprobe vor der EM in Italien und San Marino (16. bis 30. Juni 2019).