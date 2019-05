Mainz 05 will Derby-Rivale Eintracht Frankfurt ärgern

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Frankfurt/Main (dpa) - Fußball-Bundesligist Mainz 05 will den Rivalen Eintracht Frankfurt im Rhein-Main-Derby am heutigen Sonntag noch einmal kräftig ärgern. Während die Eintracht noch um den Einzug in die Champions League kämpft, geht es für Mainz im Saisonendspurt nur noch um den Tabellenplatz im Mittelfeld. Am vergangenen Spieltag konnten die 05er Favorit und Pokalfinalist RB Leipzig dennoch ein achtbares 3:3 abtrotzen. Das Team von Trainer Sandro Schwarz trifft zum Abschluss des 33. Spieltags auf angeschlagene Frankfurter, die das kräftezehrende Aus im Europa-League-Halbfinale beim FC Chelsea (3:4 nach Elfmeterschießen) verarbeiten müssen.