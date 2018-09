Leipziger Pokal-Hit gegen Hoffenheim live im Free-TV

13. September 2018 16:51 Fußball - Frankfurt am Main

Leipzig (dpa) - Die Partie von RB Leipzig in der zweiten Runde des DFB-Pokals gegen 1899 Hoffenheim mit dem designierten RB-Coach Julian Nagelsmann wird live im Free-TV übertragen. Die brisante Begegnung, bei der der aktuelle Leipziger Trainer und Sportdirektor Ralf Rangnick auf seinen ehemaligen Arbeitgeber trifft, findet am 31. Oktober (20.45 Uhr) in der Red Bull Arena statt und wird von der ARD übertragen. Nagelsmann wird Rangnick nach dieser Saison als Coach der Leipziger ablösen.

Der Deutsche Fußball-Bund terminierte am Donnerstag alle Spiele der zweiten Runde.