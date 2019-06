Lautern-Trainingsauftakt: Hildmann spricht von hartem Rennen

16. Juni 2019 13:11 Fußball - Frankfurt am Main

Kaiserslautern (dpa/lrs) -Fußball-Drittligist 1. FC Kaiserslautern ist mit zwei Neuzugängen am Sonntag in die Saisonvorbereitung gestartet. Nachdem der Wiederaufstieg im ersten Drittliga-Jahr der Vereinsgeschichte klar verfehlt wurde, nimmt der viermalige deutsche Meister einen erneuten Anlauf. "Es wird ein hartes Rennen. Die Liga dürfte noch mal ausgeglichener und in der Breite ein Stück weit stärker sein als letzte Saison", meinte Trainer Sascha Hildmann.

20 Feldspieler und zwei Torhüter begrüßte er vor rund 250 Zuschauern fünf Wochen vor dem Auftakt der neuen Saison. Erstmals im Dress der "Roten Teufel" zeigten sich Offensivspieler Simon Skarlatidis (28/von den Würzburger Kickers) und Innenverteidiger José-Junior Matuwila (27/Energie Cottbus). Der zum SV Sandhausen gewechselte Julius Biada, der sich auf Vereinssuche befindliche Özgür Özdemir und Ex-Kapitän Florian Dick, der die Karriere verletzungsbedingt wohl beenden muss, waren nicht mehr mit von der Partie.

Die Verantwortlichen wollen aus den Fehlern der vergangenen Saison die richtigen Schlüsse gezogen haben, um diesmal im Aufstiegsrennen eine entscheidende Rolle zu spielen. Im Umschaltspiel und bei Standardsituationen machten die Lauterer das größte Verbesserungspotenzial aus. Aufgrund der kurzen Sommerpause von nur drei Wochen geht Hildmann die Vorbereitung anders als gewohnt an. "Was die Ausdauer angeht, haben die Spieler nicht viel verloren. Deshalb können wir schon früh Schwerpunkte im technischen und taktischen Bereich legen", erklärte der 47-Jährige.