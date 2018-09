Kuntz-Lob für Herthas Maier nach U21-Debüt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Fürth/Dublin (dpa) - Stolz posierte das Trio von Hertha BSC und dem 1. FC Union bei der deutschen U21 für ein gemeinsames Foto in den sozialen Netzwerken. "Berliner dikka", betitelte Jordan Torunarigha bei Instagram das Bild mit seinem Hertha-Teamkollegen Arne Maier und dem Unioner Marcel Hartel beim 3:0-Testspielsieg gegen Mexiko in Fürth.

Am Dienstag steht für die Junioren-Nationalmannschaft mit den drei Spielern von den Hauptstadtclubs das wichtige EM-Qualifikationsspiel in Dublin (19.00 Uhr) gegen Irland an. Auf dem Weg dorthin erhielt Maier ein Lob von Trainer Stefan Kuntz für seinen souveränen Auftritt beim Debüt.

"Arne hat sich hier in den ersten Tagen auf und neben dem Platz super in die Mannschaft integriert", sagte Kuntz der Deutschen Presse-Agentur über den jüngsten Spieler seines aktuellen Kaders. Auch gegen Mexiko habe der defensive Mittelfeldspieler "gezeigt, warum er sehr wertvoll für uns sein kann und warum er bei Hertha bereits so oft zum Einsatz kommt." Am Sonntag wurde Maier mit der silbernen Fritz-Walter-Medaille des Deutschen Fußball-Bunds im Bereich U19 ausgezeichnet.

Er war am Freitagabend wie Torunarigha und Hartel, der sich für seinen engagierten Auftritt nicht mit einem Tor belohnen konnte, zur zweiten Halbzeit eingewechselt worden. Im Alter von 19 Jahren könnte Maier eigentlich auch noch für die U20 spielen, wurde aber von Kuntz bereits frühzeitig in den Kader der ältesten Nachwuchsmannschaft berufen.

"Es ist eine Ehre, für Deutschland zu spielen", sagte Maier der "BZ" zu seiner Premiere. "Das war ein gelungenes Debüt, so kann es weitergehen." Eigentlich wäre auch Maximilian Mittelstädt erstmals bei der U21 dabei gewesen, der Linksaußen musste jedoch verletzt absagen.

Und auch in den jüngeren Jahrgängen macht sich der Hertha-Jugendaufschwung bemerkbar. Aus dem Team des Berliner Fußball-Bundesligisten von Trainer Pal Dardai waren noch drei weitere Profis erstmals in ihren jeweiligen Nationalteams aktiv. Florian Baak und Dardais Sohn Palko standen beim 3:2 der deutschen U20 gegen die Tschechische Republik in der Startelf. Dennis Jastrzembski wurde beim 2:2 gegen die Schweiz zum ersten Mal für die U19-Junioren eingewechselt.