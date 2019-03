Direkt aus dem dpa-Newskanal

München (dpa) - Eine Woche nach der Ausmusterung durch Bundestrainer Joachim Löw hat Bayern-Profi Mats Hummels über ein mögliches Comeback in der deutschen Fußball-Nationalmannschaft gesprochen. "Ich würde es zumindest nicht ausschließen. So schlecht sind wir alle drei immer noch nicht", sagte der 30 Jahre alte Abwehrspieler nach dem Aus des FC Bayern München am Mittwochabend in der Champions League gegen den FC Liverpool. Hummels sprach dabei auch für seine Teamkollegen Jérôme Boateng (30) und Thomas Müller (29). Angreifer Müller hatte nach Löws Entscheidung bereits erklärt: "Das Spiel ist noch nicht aus."

"Wir alle drei werden noch ein paar Jahre auf hohem Niveau spielen", sagte Hummels stellvertretend für das Weltmeister-Trio von 2014. "Und dann schauen wir einfach mal, was da in der Angelegenheit noch passiert. Vielleicht gibt es mal Verletzungsprobleme. Vielleicht sind wir doch noch gut genug, wenn dann eine EM vor der Tür steht. Es ist alles möglich", erklärte Hummels.

Die nächste Europameisterschaft findet im kommenden Jahr statt. Auf die Frage, ob er weiterhin für das Nationalteam bereitstünde, antwortete Hummels, der 70 Länderspiele bestritten hat: "Wenn es darum geht, für Deutschland zu spielen, steht das über allem."